Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

В качестве подсудимых фигурируют три россиянина и один украинец.

В понедельник, 9 марта, в Гааге начался суд по делу о крушении МН17 не появятся на суде. Слушания, запланированные на 9-13 марта, посвящены решению технических, организационных и административных вопросов.

В качестве подсудимых фигурируют три россиянина и один украинец. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Напомним, что малайзийский "Боинг" летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек.

Украина обвинила в крушении ополченцев Донбасса, но они заявили, что у них не было таких средств. Совместная следственная группа, в которой не участвует Россия, предполагает, что на территорию Донбасса завезли зенитно-ракетный комплекс "Бук", принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.