Ранее аресты накладывались по искам украинских компаний "Жнива" и "Славутич-инвест".

Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, сообщает во вторник новостное агентство "Рейтер" со ссылкой на решение суда. Речь идет о долях компании, находящихся в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Арест был ранее наложен в обеспечение отдельных исков украинских компаний "Жнива" и "Славутич-инвест". Суд в Нидерландах решил, что арест активов "Газпрома" может нарушать принцип государственного иммунитета, поэтому юрисдикция не может судить действия другого государства или государственного предприятия.

Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского энергогиганта "Газпром" GAZP.MM в Нидерландах. сообщение местных СМИ

Напомним, что в августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил иск украинского сельскохозяйственного предприятия "Жнива". Инстанция обязала российскую компанию "Газпром" выплатить компенсацию за материальный ущерб, понесенный предприятием из-за потери зерна в результате специальной военной операции на Украине, в размере примерно 85 миллионов евро. Затем "Жнива" обратилась в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited для того, чтобы потребовать исполнения решения в Нидерландах согласно Гаагской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам. Украинское предприятие в качестве компенсации просила суд передать ей активы российской энергетической компании.

"Газпром газораспределение Ленинградская область" газифицировал Дом Тигра.

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