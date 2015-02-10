"Газпром газораспределение Ленинградская область" газифицировал Дом Тигра

Для подсоединения реабилитационного центра больших кошек к газовой магистрали были построены два километра газовых сетей, установлены две наружные теплогенераторные установки, проведены пусконаладочные испытания.

Предприятие "Газпром газораспределение Ленинградская область" обеспечило природным газом единственный в России питомник для тигров "Дом Тигра", расположенный в Выборгском районе. Информацию обнародовали в пресс-релизе АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".

Для подсоединения реабилитационного центра больших кошек к газовой магистрали были построены два километра газовых сетей, установлены две наружные теплогенераторные установки, проведены пусконаладочные испытания. Предполагают, что подключение газа позволит существенно сократить затраты на обогрев помещений и высвободившиеся средства направить на улучшение условий содержания животных.

Приют "Дом Тигра" специализируется на оказании помощи крупным представителям семейства кошачьих, пострадавших от жестокого обращения и неподходящих условий проживания.

Подобные объекты сотрудники предприятия подключают к газоснабжению впервые. Помощь центрам защиты животных столь же важна, как обеспечение ресурсами промышленных предприятий, образовательных учреждений, больниц и жилых построек подчеркнул генеральный директор "Газпром газораспределение Ленинградская область" Вячеслав Бузин.

Фото: Газпром газораспределение Ленинградская область