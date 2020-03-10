Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит "Буком"

Фигуранты расследования авиакатастрофы могут получить пожизненный срок.

Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой "Бук" из РФ. Об этом рассказал Вард Фердинандуссе из совместной следственной группы по делу малайзийского "Боинга".

Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол прошло судебное заседание по расследованию авиакатастрофы. Специалисты изучили и другие сценарии происходящего, включая возможное крушение из-за истребителя ВС Украины и взрыва на борту. Прокурор Нидерландов Дигна ван Бутзелар добавил, что виновные по делу могут получить пожизненное заключение. Фигурантами считаются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Напомним, что рейс разбился во время перелета из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Самолет упал над Донецком. Погибли 298 человек. Киев винит в ситуации силы ополченцев Донбасса. Они заявили, что не располагаются средствами, необходимыми для того, чтобы сбить борт на такой высоте.

Ранее сирийский ЗРК "Бук" уничтожил 20 турецких беспилотников.

