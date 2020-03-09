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Сирийский ЗРК "Бук" уничтожил 20 турецких беспилотников

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Всего из комплекса было выпущено 25 ракет.

Сиирийские  ЗРК "Бук-М2Э" сбили в Идлибе  20 турецких беспилотников. Об этом говорится в докладе представителя сирийского Министерства обороны.

Согласно данным, из ЗКР было произведено 25 выстрелов. Военнослужащим удалось уничтожить 20 дронов, повредить два аппарата. а оставшиеся три ракеты промахнулись. 

Отмечается, что около 60%  всех вражеских беспилотников рухнули во враждебных районах.

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Видео: Youtube/НОВОСТИ ИЗ СИРИИ

Теги: идлиб
Категории: Тема дня,

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