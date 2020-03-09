Сирийский ЗРК "Бук" уничтожил 20 турецких беспилотников

Всего из комплекса было выпущено 25 ракет.

Сиирийские ЗРК "Бук-М2Э" сбили в Идлибе 20 турецких беспилотников. Об этом говорится в докладе представителя сирийского Министерства обороны.

Согласно данным, из ЗКР было произведено 25 выстрелов. Военнослужащим удалось уничтожить 20 дронов, повредить два аппарата. а оставшиеся три ракеты промахнулись.

Отмечается, что около 60% всех вражеских беспилотников рухнули во враждебных районах.

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