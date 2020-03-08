Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельность страны в Сирии

Его слова приводит агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о праве страны на самостоятельные действия в рамках спецоперации "Весенний щит", согласно которой армия может вторгнуться на территорию Сирии. Как уточнил глава государства, это будет возможно только в случае того, если Россия не выполнит свои обязательства, взятые по регулированию ситуации в Идлибе.

Эрдоган обратил внимание на то, что главной целью страны в регионе на сегодняшний день является создание условий для возвращения домой беженцев из Идлиба и миллионов сирийцев в Турции.

Отметим, что переговоры глав государств России и Турции состоялись в Москве 5 марта. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган оценил результаты переговоров с Россией, согласно которым в сирийском местечке Идлиб введен режим прекращения огня. Глава государства считает, что режим прекращения огня принесет выгоду всем сторонам конфликта.

Видео: YouTube / TRT World