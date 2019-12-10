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Мужчина оказался единственным пассажиром самолета и заставил стюардесс танцевать
Сегодня, 11:03
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lesjasap

Мужчина оказался единственным пассажиром самолета и заставил стюардесс танцевать

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Экипаж самолета вместе с пассажиром станцевали под песню Come Around Me.

Американец оказался единственным пассажиром самолета и заставил стюардесс танцевать. Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на путешественника Сета Томаса. Он разместил соответствующее видео в приложении TikTok.

Журналисты рассказали, что турист купил билет на рейс авиакомпании Southwest из Лос-Анджелеса и Окленд. В день вылета пассажир узнал, что будет лететь один. В честь этого события мужчина попросил представительниц авиакомпании станцевать вместе с ним. Таким образом стюардессы вместе с пассажиром поучаствовали в челлендже ComeAroundMe под песню Джастина Бибера.

Они сделали это путешествие незабываемым для меня

прокомментировал путешественник

На сервисе Flightstats, указывается, что рейс компании Southwest из Лос-Анджелеса в Окленд выполняется на Boeing 737-700. Этот самолет рассчитан на 149 пассажирских мест. В среднем продолжительность перелета длится около полутора часов.

Часть граждан России не пустили на спецрейс из Таиланда.

Теги: перелет, стюардессы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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