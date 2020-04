Мужчина оказался единственным пассажиром самолета и заставил стюардесс танцевать

Экипаж самолета вместе с пассажиром станцевали под песню Come Around Me.

Американец оказался единственным пассажиром самолета и заставил стюардесс танцевать. Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на путешественника Сета Томаса. Он разместил соответствующее видео в приложении TikTok. Журналисты рассказали, что турист купил билет на рейс авиакомпании Southwest из Лос-Анджелеса и Окленд. В день вылета пассажир узнал, что будет лететь один. В честь этого события мужчина попросил представительниц авиакомпании станцевать вместе с ним. Таким образом стюардессы вместе с пассажиром поучаствовали в челлендже ComeAroundMe под песню Джастина Бибера. Они сделали это путешествие незабываемым для меня прокомментировал путешественник На сервисе Flightstats, указывается, что рейс компании Southwest из Лос-Анджелеса в Окленд выполняется на Boeing 737-700. Этот самолет рассчитан на 149 пассажирских мест. В среднем продолжительность перелета длится около полутора часов.