Часть граждан России не пустили на спецрейс из Таиланда

Данную информацию подтвердили в свердловском оперативном штабе.

По данным портала e1.ru, гражданам России, направлявшимся из Бангкока в Екатеринбург, отказали в посадке на самолет на родину. Причиной этому стали выявленные признаки ОРВИ у пассажиров. Путешественников, которых пустили на самолет, не отправили на "карантинные" две недели домой, а доставили в обсерватор на базе спорткомплекса "Курганово".

Специальный рейс был произведен 19 апреля. На борту самолета были жители Свердловской и Челябинской областей.

Ранее мы сообщали о том, что 18 апреля вылетел специальный рейс из Лондона в Москву. На его борту находились граждане РФ, пожелавшие покинуть Великобританию из-за коронавируса.

По словам премьера Мишустина, вернуться на родину может каждый желающий, для этого надо подать заявку на портале "Госуслуг". Глава кабмина попросил с ответственностью подходить к этому решению и писать заявления только в том случае, если вернуться домой им необходимо "именно сейчас".

Фото: Pixabay

Видео: ВК/Правительство России