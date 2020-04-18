Желавшие покинуть Великобританию россияне вылетели спецрейсом из Лондона

Об этом РИА "Новости" сообщили в российском посольстве в королевстве.

В субботу, 18 апреля, вылетел специальный рейс из Лондона в Москву.

На его борту находились граждане РФ, пожелавшие покинуть Великобританию из-за коронавируса. Как отметили в российском посольстве, в Россию также направились несколько граждан, оказавшиеся на территории королевства в особо затруднительном положении, которым была нужна эвакуация на родину "из гуманитарных соображений".

По словам премьера Мишустина, вернуться на родину может каждый желающий, для этого надо подать заявку на портале "Госуслуг". Глава кабмина попросил с ответственностью подходить к этому решению и писать заявления только в том случае, если вернуться домой им необходимо "именно сейчас".

Ранее мы сообщали о том, что Великобритания вернет Назарбаевым недвижимость на 100 миллионов долларов. Об этом сообщили журналисты из Financial Times. По данным издания, семья первого президента Казахстана выиграла процесс в Верховном суде по подозрению в "необоснованном богатстве".

Видео: ВК/Правительство России