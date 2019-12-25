Адвокаты пытаются доказать законность покупки домов и квартиры.

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева. Стоимость недвижимости оценивается в сумму более чем 100 млн долларов. Об этом сообщили журналисты в совместном расследовании Finance Uncovered и "Трансперенси Интернешнл". Сейчас спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев сейчас оспаривают арест в суде.

Ранее данная мера была наложена на имущество в рамках борьбы местных властей с отмыванием незаконных расходов. Об аресте недвижимости заговорили в мае 2019 года. Однако тогда СМИ не знали об имени и гражданстве владельцев собственности. Появилась информация о том, что имуществом владеют собственники через офшорную компанию, которая может быть связана с иностранными чиновниками. Речь идет о двух домах и квартире, которые якобы приобретены на доходы от преступной деятельности мужа Дариги и отца Нурали Рахата Алиева. Офшоры идут через Антильские острова, Панаму и британскую территорию Ангилью. Юристы Назарбаевых утверждают, что собственность куплена после развода, поэтому Алиев не имеет к ней отношение.

Ранее Назарбаев рассказал о впечатлениях при знакомстве с Путиным.

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