Назарбаев рассказал о впечатлениях при знакомстве с Путиным

Первая встреча политиков состоялась 20 лет назад.

Назарбаев рассказал о впечатлениях при знакомстве с президентом России. .Первый президент Казахстана поделился воспоминаниями о молодом политике Владимире Путине. Об этом спикер рассказал в интервью "РИА Новостям".

Тогда 20 лет назад главу страны поразила энергичность избранного руководителя России. Он также отметил его готовность ясно и четко ответить на любой вопрос. Важным критерием Нурсултан Назарбаев назвал эрудированность и готовность решать сложные проблемы. У политика сложилось мнение, что Путин способен заниматься всем в жизни. Он добавил, что России очень повезло с руководителем государства.

Народу РФ очень повезло с Владимиром Владимировичем, который в начале ХХI века возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания прокомментировал Назарбаев

Иностранец считает, что за время правления Путина Россия смогла вернуть себе звание великой державы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией.

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