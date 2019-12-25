Первые выплаты запланированы на 6 апреля.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о финансовой помощи гражданам РФ, застрявшим за границей. Заявление он сделал на заседании правительства 6 апреля.

По словам председателя кабмина, россияне, которые не могут вернуться в Россию из-за отмены авиасообщения, будут получать финансовую поддержку до того момента, пока не вернутся в РФ. Это может случится, когда авиаперелёты снова будут возможны. Не исключено, что граждан России будут возвращать в страну дипломатическими спецрейсами.

Для оказания помощи застрявшим за границей туристам в МИД направили 500 миллионов рублей. Они выделены на оплату временного размещения граждан. Выплаты будут приходить на карточку после того, как просители составят и отправят заявление на матпомощь. Первые выплаты запланированы на 6 апреля.

Ранее АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года.