АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

В ассоциации предлагают ввести дополнительные меры поддержки индустрии.

АТОР предложила временно заморозить выплаты за аннулированные туры. Об этом сообщили журналисты из "РБК". Предложение размещено на официальном сайте организации. Эксперты отрасли предлагают правительству страны ввести новый комплекс поддержки индустрии в условиях продолжения режима самоизоляции. Соответствующее письмо направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину и заместителю руководителя Минэкономразвития Сергею Галкину.

В АТОр просят чиновников поддержать как выездной, так и внутренний туризм. Среди предложений - заморозка выплат туристам за аннулированные туры до 2022 года. Ассоциация намерена создать депозитный сертификат, который подтверждает сбережение средств у туристического оператора, а также возможность использования денежных средств в определенный период времени.

Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и неисполнению обязательств прокомментировали в АТОР

Российские эксперты заметили, что уже на данный момент убытки туроператоров исчисляются миллиардами рублей. С учетом неполученных доходов убытки возрастут до сотен миллиардов рублей.

Напомним, что с 19 марта туроператоры России прекратили отправку туристов за пределы страны по рекомендации Ростуризма.

Мишустин заявил, что власть не бросит россиян, оказавшихся за границей.