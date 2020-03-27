24 марта эксперты комитета по туризму Московской области дали советы таким туристам по горячей линии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власть не бросит россиян, оказавшихся за границей. По его словам, все граждане РФ, застрявших за рубежом, вернут.

Мы не бросим наших граждан, оставшихся за рубежом, - сказал премьер. Его словам передаёт ТАСС.

24 марта эксперты комитета по туризму Московской области дали советы таким туристам, застрявшим за границей. Они рекомендовали им звонить Горячую линию "Турпомощи" по номерам +7-499-678-12-03 и +7-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов).

Операторы сориентируют туристов, как вести себя с учетом обстановки в стране, где они оказались.

Ранее АТОР прогнозирует восстановление спроса на отдых на юге России к июню.

Видео: YouTube / Правительство России