Верховный суд счел дочь и внука первого президента Казахстана "достаточно богатыми".

Великобритания вернет Назарбаевым недвижимость на 100 миллионов долларов. Об этом сообщили журналисты из Financial Times. По данным издания, семья первого президента Казахстана выиграла процесс в Верховном суде по подозрению в "необоснованном богатстве". Напомним, что Национальное криминальное агентство (NCA) 11 марта конфисковала у дочери и внука Назарбаева имущество. По мнению судьи, ответчики являются "достаточно богатыми", чтобы платить за собственное имущество.

Напомним, что недвижимость оказалась оформлена на три офшора (В Панаме, британской Ангелье и Антильских островах). Все объекты оформлены на имя Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева. Среди подозрительной недвижимости NCA посчитало особняк с собственным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в районе Челси.

NCA планирует обжаловать решение суда.

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