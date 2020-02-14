FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Об этом говорится в документе OFAC, направленном адвокату бизнесмена.

Financial Times: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина. Именно поэтому Минфин ввел санкции против российского бизнесмена. Соответствующее письмо направлено Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Так чиновники объяснили адвокатам предпринимателя о причинах ограничений против его клиента. Сам Дерипаска, а также Кремль отвергают обвинения со стороны Вашингтона.

В июле 2011 года деловая активность Дерипаски по крайней мере один раз использовалась в виде прикрытия для перевода средств цитируют журналисты текст документа

Власти США уверены, что в 2016 году Дерипаска владел активами от имени президента РФ. Он якобы отменил листинг одной из своих фирм, чтобы скрыть факт отмывания средств для Путина. Речь также идет о ситуации с IPO автопроизводителя "Газ". В сентябре 2017 года бизнесмен якобы пытался скрыть через компанию финансовое преступление.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дерипаска обвинил ЦБ РФ в уничтожении миллионов рабочих мест.

Фото: Википедия

Видео: YouTube/CNBC International TV