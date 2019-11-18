Дерипаска просит США снять с него санкции

Олигарх попал под американские санкции в апреле 2018 года.

Российских предприниматель и олигарх Олег Дерипаска попросил Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) снять с него санкции. Об этом сообщает "РБК".

Меллиардер отправил в ведомство прошение 27 июня 2019 года, однако до сих пор не получил ответа. Дерипаска считает, что оснований для санкций со стороны США нет, так как он больше не является владельцем En+.

Олигарх попал под американские санкции в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения против принадлежащих ему компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" были сняты. Однако остальные активы и лично предприниматель остались в черном списке.

Видео: YouTube/ BigpowerNews, CNBC International TV, Fox Business