Дерипаска обвинил ЦБ РФ в уничтожении миллионов рабочих мест

Своими впечатлениями о начале форума в Давосе бизнесмен поделился в своем телеграм-аккаунте.

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил о том, что ЦБ РФ с 2016 года уничтожил 2,5 миллиона рабочих мест. Так Дерипаска отреагировал на выступление президента США Дональда Трампа на Давосском экономическом форуме.

Президент США заявил о росте американской экономики. Со времени его избрания на пост президента США, с 2016 года в Америке было создано семь миллионов рабочих мест вместо двух прогнозируемых. Показатель уровня безрабоитцы упал на самый низкий за 50 лет и составил 3,5%.



После этого Дерипаска сравнил ситуацию в ЦБ РФ, который за это же время "может похвастаться уничтожением 2,5 млн рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом".

Отметим, что бизнесмен попал в санкционный список США в 2018 году. Это его первое появление на международном форуме в Швейцарии за долгое время.

Ранее мы сообщали, что в преддверии форума в Давосе задержали россиян.

Видео: YouTube / BigpowerNews, CNBC International TV, Fox Business