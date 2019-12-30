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В преддверии форума в Давосе задержали россиян

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О деталях швейцарской детективной истории рассказал "Интерфакс".

По информации швейцарского издания Tages Anzeiger, накануне в Давосе полиция местного кантона задержала двух россиян при подготовке мероприятий ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

У полиции вызвало подозрение, что один их мужчин представился "сантехником", хотя у обоих из них при себе были дипломатические паспорта. Позже они покинули Швейцарию.

Как уточнили в полиции кантона Гризон, в августе в Давосе действительно задерживали двух граждан России для проверки документов. Ничего компрометирующего мужчин не обнаружилось. 

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Теги: давос, дипломаты, форум
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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