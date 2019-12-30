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Эксперт: отмена платы за соцсети сделает Интернет бесплатным для большинства россиян
Сегодня, 18:22
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nadezhda_sib

Эксперт: отмена платы за соцсети сделает Интернет бесплатным для большинства россиян

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В Минкомвязи РФ обсуждают возможные изменения.

С 1 марта россияне смогут не платить за Интернет при посещении портала госуслуг и сайтов российских органов власти. Кроме того, в рамках проекта "Доступный интернет" не исключается бесплатный доступ к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Инициативу прокомментировал ФБА "Экономика сегодня" директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенжеров Владимир Зыков. 

Есть и другая сторона вопроса – от нововведений могут пострадать провайдеры. Государству и предпринимателям нужно будет прийти к компромиссу. 

"Бесплатный доступ к поисковым системам – нонсенс лишь на первый взгляд – из поисковика придется переходит уже на обычные сайты, тарификация которых будет платной. Однако в браузере "Яндекс" есть турбо-режим, в котором непосредственно переход на сайт не требуется, страница открывается отдельно. Можно ожидать, что этот режим будет совершенствоваться, если доступ к поисковым системам станет бесплатным",

– предположил специалист. 

Стоит отметить, что нововведение, если оно будет одобрено, сделает бесплатный доступ только к российским соцсетям. О Facebook, Twitter и других речи не идет. 

Ранее Piter.TV рассказал о проекте "Доступный Интернет"

Фото: pixabay.com 

Теги: доступный интернет, интернет, соцсети
Категории: Лента новостей, Новости России,

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