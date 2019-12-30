Эксперт: отмена платы за соцсети сделает Интернет бесплатным для большинства россиян

В Минкомвязи РФ обсуждают возможные изменения.

С 1 марта россияне смогут не платить за Интернет при посещении портала госуслуг и сайтов российских органов власти. Кроме того, в рамках проекта "Доступный интернет" не исключается бесплатный доступ к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Инициативу прокомментировал ФБА "Экономика сегодня" директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенжеров Владимир Зыков.

Есть и другая сторона вопроса – от нововведений могут пострадать провайдеры. Государству и предпринимателям нужно будет прийти к компромиссу.

"Бесплатный доступ к поисковым системам – нонсенс лишь на первый взгляд – из поисковика придется переходит уже на обычные сайты, тарификация которых будет платной. Однако в браузере "Яндекс" есть турбо-режим, в котором непосредственно переход на сайт не требуется, страница открывается отдельно. Можно ожидать, что этот режим будет совершенствоваться, если доступ к поисковым системам станет бесплатным", – предположил специалист.

Стоит отметить, что нововведение, если оно будет одобрено, сделает бесплатный доступ только к российским соцсетям. О Facebook, Twitter и других речи не идет.

Ранее Piter.TV рассказал о проекте "Доступный Интернет".

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