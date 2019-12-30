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В России стартует проект "Доступный интернет". Россияне получат бесплатный доступ к отечественным сервисам

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Высокая доступность интернета должна стать конкурентный преимуществом России, отметил президент.

Путин заявил, что в России стартует проект "Доступный интернет". Россияне получат бесплатный доступ к сервисам. Об этом он сообщил во время прямой трансляции послания Федеральному собранию.

Это означает, что россияне получат бесплатный доступ к социально значимым сервисам страны. По словам главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентный преимуществом России.

"Необходимо обеспечить доступ к социально значимым интернет-сервисам",

—сказано в сообщении.

Также проект поможет создать широкое пространство для образования и творчества. По словам Путина, это новые возможности для участия людей в жизни страны.

Ранее мы сообщали о том, что в 2021 году в школах появится высокоскоростной Интернет.

Видео: послание Федеральному собранию

Теги: доступный интернет, новости россии, общество, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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