В России стартует проект "Доступный интернет". Россияне получат бесплатный доступ к отечественным сервисам

Высокая доступность интернета должна стать конкурентный преимуществом России, отметил президент.

Путин заявил, что в России стартует проект "Доступный интернет". Россияне получат бесплатный доступ к сервисам. Об этом он сообщил во время прямой трансляции послания Федеральному собранию.

Это означает, что россияне получат бесплатный доступ к социально значимым сервисам страны. По словам главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентный преимуществом России.

"Необходимо обеспечить доступ к социально значимым интернет-сервисам", —сказано в сообщении.

Также проект поможет создать широкое пространство для образования и творчества. По словам Путина, это новые возможности для участия людей в жизни страны.

Ранее мы сообщали о том, что в 2021 году в школах появится высокоскоростной Интернет.

Видео: послание Федеральному собранию