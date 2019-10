Суд удовлетворил иск Дерипаски к СМИ из США и Великобритании

Решение было принято арбитражным судом Краснодарского края.

Решением инстанции признаны не соответствующими действительности публикации СМИ из Великобритании The Telegraph и The Times. Кроме того, мера затронула американский еженедельник The Nation. Российский бизнесмен подал иск о защите деловой репутации после материалов изданий.

Теперь СМИ обязаны опровергнуть опубликованную информацию и удалить ее с интернет-страниц.

Ранее мы сообщали о том, что Олег Дерипаска и другие состоятельные россияне попали в черный список Британии.

Видео: YouTube / CNBC International TV