Суд прекратил дело против "Подписных изданий" о пропаганде ЛГБТ*

Суд подчеркнул, что правонарушение зафиксировано 10.04.2025, и закрыл дело в связи с истечением установленного законом срока давности.

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга было рассмотрено административное дело, касающееся ООО "Комплект — Подписные издания", о чем проинформировала пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, 10 апреля 2025 года в магазине "Подписные издания" были найдены печатные издания, обладающие психологическими и лингвистическими характеристиками, указывающими на продвижение ЛГБТ*. Данные книги свободно предлагались покупателям.

Организация, пренебрегая ограничением на распространение деструктивной идеологии, продолжала торговать изданиями, содержащими пропагандистские материалы, тем самым осуществляя популяризацию нетрадиционных сексуальных связей и (или) ориентаций, смены гендерной принадлежности и отказа от рождения потомства.

Суд подчеркнул, что правонарушение зафиксировано 10.04.2025, и закрыл дело в связи с истечением установленного законом срока давности.

Фото: Piter.TV

* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ