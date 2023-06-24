Суд прекратил дело против "Подписных изданий" о пропаганде ЛГБТ*

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга было рассмотрено административное дело, касающееся ООО "Комплект — Подписные издания", о чем проинформировала пресс-служба городских судов.
Согласно материалам дела, 10 апреля 2025 года в магазине "Подписные издания" были найдены печатные издания, обладающие психологическими и лингвистическими характеристиками, указывающими на продвижение ЛГБТ*. Данные книги свободно предлагались покупателям.
Организация, пренебрегая ограничением на распространение деструктивной идеологии, продолжала торговать изданиями, содержащими пропагандистские материалы, тем самым осуществляя популяризацию нетрадиционных сексуальных связей и (или) ориентаций, смены гендерной принадлежности и отказа от рождения потомства.
Суд подчеркнул, что правонарушение зафиксировано 10.04.2025, и закрыл дело в связи с истечением установленного законом срока давности.
Фото: Piter.TV
* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
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