"Подписные издания" в Петербурге проверяют по делу о нарушении закона о пропаганде

Организация может быть оштрафована на сумму до 1 млн рублей, а её работа — приостановлена почти на три месяца.

В Санкт-Петербурге в отношении книжного магазина "Подписные издания" зарегистрировано административное производство по статье 6.21 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, касающейся "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения". Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на информацию, размещённую на официальном сайте Куйбышевского районного суда.

Согласно действующему законодательству, за подобное правонарушение юридическому лицу может быть назначено наказание в виде денежного штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена мера в виде временного прекращения деятельности — сроком до 90 суток.

Ранее в ходе миграционных рейдов на заводах в Петербурге задержаны 15 иностранцев.

Фото: Piter.TV