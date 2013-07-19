Фотограф заснял в Петербурге перелет тундровых лебедей

Далее птицы отправятся на север.

Фотограф Антон Кубышкин поделился снимками тундровых лебедей, которые остановились отдохнуть в Приморском районе. Он опубликовал фото в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

Кадры были сделаны 30-го апреля. Другое название птиц — Лебедь малый. Он занесен в Красную книгу Петербурга и Ленобласти. По словам Кубышкина, далее лебеди отправятся в Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе. Птицы предпочитают селиться на открытом пространстве у воды.

Ранее рыбалка ворон в Ботаническом саду попала на видео.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин