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Фотограф заснял в Петербурге перелет тундровых лебедей
Сегодня, 17:43
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Фотограф заснял в Петербурге перелет тундровых лебедей

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Далее птицы отправятся на север.

Фотограф Антон Кубышкин поделился снимками тундровых лебедей, которые остановились отдохнуть в Приморском районе. Он опубликовал фото в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

Кадры были сделаны 30-го апреля. Другое название птиц — Лебедь малый. Он занесен в Красную книгу Петербурга и Ленобласти. По словам Кубышкина, далее лебеди отправятся в Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе. Птицы предпочитают селиться на открытом пространстве у воды. 

Ранее рыбалка ворон в Ботаническом саду попала на видео. 

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин

Теги: перелет, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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