Рыбалка ворон в Ботаническом саду попала на видео

Для одной из птиц ловля оказалась удачной.

Петербурженка Юлия Белавина засняла процесс рыбалки с участием ворон в Ботаническом саду. Видео было опубликовано в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

На видео попал момент, как хищница клюет рыхлый снег, а затем достает из воды рыбу. Чтобы не делить добычу с сородичами, ворона сразу же улетает и съедает рыбку в одиночестве.

Еще одним уникальным кадром поделился Андрей Иванов. Он заснял встречу вороты и крота. Пользователи посочувствовали животному: скорее всего, удача оказалась не на его стороне.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленинградском зоопарке парочка бородатых агам стали родителями.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Юлия Белавина, Андрей Иванов