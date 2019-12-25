Пополнение в семействе произошло 22 апреля.

В Ленинградском зоопарке парочка бородатых агам стали родителями. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Как рассказали сотрудники, детёныш двух бородатых агам Леди Оладушки и Драника только-только вылупился из яйца, а уже умудрился слопать целого сверчка и полакомиться зеленью. Пополнение в семействе произошло 22 апреля. Яйца бородатых агам инкубируются в течение двух месяцев: из этой кладки вылупилось 8 крошек.

Новорожденных малышей содержат отдельно, потому что папа с мамой случайно могут проглотить их.

Ранее в Ленинградском зоопарке дали имя детенышу мунтжаков.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк