В Ленинградском зоопарке парочка бородатых агам стали родителями. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.
Как рассказали сотрудники, детёныш двух бородатых агам Леди Оладушки и Драника только-только вылупился из яйца, а уже умудрился слопать целого сверчка и полакомиться зеленью. Пополнение в семействе произошло 22 апреля. Яйца бородатых агам инкубируются в течение двух месяцев: из этой кладки вылупилось 8 крошек.
Новорожденных малышей содержат отдельно, потому что папа с мамой случайно могут проглотить их.
Ранее в Ленинградском зоопарке дали имя детенышу мунтжаков.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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