ЕК приветствовала решение иракской авиакомпании приостановить полеты в Минск

Набила Массрали рассказала, как мигранты проникают с Ближнего Востока в Литву и Белоруссию.

Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании приостановить полеты в Минск. Об этом журналистам на регулярном брифинге в Брюсселе рассказала официальный представитель ЕК Набила Массрали. Чиновница оценила отказ руководства Iraqi Airways до 15 августа совершать полеты в республику. По мнению специалистов, эти рейсы многие пассажиры используют как путь мигрантов из Ближнего Востока в Европу.

Мы следим, мы мониторим и мы продолжаем контакты с иракской стороной на всех уровнях. Эти консультации идут в исключительно конструктивном ключе и иракская сторона демонстрирует стремление к решению проблемы. Набила Массрали, официальный представитель ЕК

Эксперт объяснила, что контакты с Багдадом по миграционной проблеме ведутся по линии верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Жозепом Борелем и при участии комиссара Илвы Йоханссон.

ЕК обсуждает созыв экстренной встречи глав МВД ЕС по ситуации на границе с Белоруссией.

Видео: European Commission