ЕК приветствовала решение иракской авиакомпании приостановить полеты в Минск

Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании приостановить полеты в Минск. Об этом журналистам на регулярном брифинге в Брюсселе рассказала официальный представитель ЕК Набила Массрали. Чиновница оценила отказ руководства Iraqi Airways до 15 августа совершать полеты в республику. По мнению специалистов, эти рейсы многие пассажиры используют как путь мигрантов из Ближнего Востока в Европу.
Мы следим, мы мониторим и мы продолжаем контакты с иракской стороной на всех уровнях. Эти консультации идут в исключительно конструктивном ключе и иракская сторона демонстрирует стремление к решению проблемы.
Набила Массрали, официальный представитель ЕК
Эксперт объяснила, что контакты с Багдадом по миграционной проблеме ведутся по линии верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Жозепом Борелем и при участии комиссара Илвы Йоханссон.
ЕК обсуждает созыв экстренной встречи глав МВД ЕС по ситуации на границе с Белоруссией.
Видео: European Commission
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