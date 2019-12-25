ЕК обсуждает созыв экстренной встречи глав МВД ЕС по ситуации на границе с Белоруссией

Адальберт Янц рассказал о намерении стран ЕС решить миграционный кризис.

Евросоюз обсуждает созыв экстренной встречи глав МВД ЕС по ситуации с мигрантами на государственной границе Литвы с Белоруссией, а также на Средиземноморье. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. По словам дипломата, мероприятие может быть организовано уже в августе текущего года.

Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии в ходе которого обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи глав МВД ЕС для обсуждения миграционной ситуации. Адальберт Янц, официальный представитель ЕК

Глава ЕК: для одобрения "Спутника V" регулятором Евросоюза недостаточно данных.

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