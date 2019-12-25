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ЕК обсуждает созыв экстренной встречи глав МВД ЕС по ситуации на границе с Белоруссией
Сегодня, 14:20
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ЕК обсуждает созыв экстренной встречи глав МВД ЕС по ситуации на границе с Белоруссией

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Адальберт Янц рассказал о намерении стран ЕС решить миграционный кризис.

Евросоюз обсуждает созыв экстренной встречи глав МВД ЕС по ситуации с мигрантами на государственной границе Литвы с Белоруссией, а также на Средиземноморье. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. По словам дипломата, мероприятие может быть организовано уже в августе текущего года.

Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии в ходе которого обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи глав МВД ЕС для обсуждения миграционной ситуации.

Адальберт Янц, официальный представитель ЕК

Глава ЕК: для одобрения "Спутника V" регулятором Евросоюза недостаточно данных.

Фото: Pixabay.com

Теги: адальберт янц, белоруссия, госграница, еврокомиссия, евросоюз, литва, мигранты, средиземноморье
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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