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В Польше заявили о задержании "российского дезертира"

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Яцек Сивера рассказал о мужчине, который прибыл из Белоруссии.

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Сивера заявил в эфире местной радиостанции RMF FM о том, что на государственной границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир". Согласно сведениям от Пограничной стражи, которая "подтверждает задержание дезертира" якобы из России, речь идет о 41-летнем мужчине. Он незаконно пересек территорию европейского государства. Сейчас в его отношении проводятся следственные мероприятия.

Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке.

Яцек Сивера, иностранный чиновник

Радиостанция RMF24 утверждает, что при задержанном военнослужащем якобы ыли найдены якобы российские документы, включая контракт с Вооруженными силами страны.

Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта.

Фото и видео: YouTube / RMF24

Теги: белоруссия, госграница, дезертирство, польша, яцек сивера
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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