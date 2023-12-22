Яцек Сивера рассказал о мужчине, который прибыл из Белоруссии.

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Сивера заявил в эфире местной радиостанции RMF FM о том, что на государственной границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир". Согласно сведениям от Пограничной стражи, которая "подтверждает задержание дезертира" якобы из России, речь идет о 41-летнем мужчине. Он незаконно пересек территорию европейского государства. Сейчас в его отношении проводятся следственные мероприятия.

Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке. Яцек Сивера, иностранный чиновник

Радиостанция RMF24 утверждает, что при задержанном военнослужащем якобы ыли найдены якобы российские документы, включая контракт с Вооруженными силами страны.

Туск прокомментировал отъезд в Белоруссию польского судьи Шмидта.

Фото и видео: YouTube / RMF24