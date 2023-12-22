Глава МИД Белоруссии рассказал о цели западных санкций

Сергей Алейник считает, что Минск укрепился за счет интеграции в различных объединениях.

Коллективный Запад хочет использовать санкционное давление для того, чтобы подвести Белоруссию к экономическому кризису. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новости" сделал министр по иностранным делам Белоруссии Сергей Алейник. Иностранный дипломат заметил, что эти планы так и не будут осуществлены так, как этого хотят недружественные государства.

Они хотят использовать санкционный инструментарий для того, чтобы замедлить наше экономическое развитие, для того, чтобы подвести нас к экономическому кризису. Но мы стали сильнее, мы окрепли. Мы окрепли и в нашем союзе, мы окрепли и в других интеграционных объединениях. Сергей Алейник, глава МИД Белоруссии

Дополнительно власти в Минске ответят на введение коллективным Западом заградительных пошлин на импорт белорусской сельскохозяйственной продукции. Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что Белоруссия приняла уже решения по эмбарго на целый ряд продовольственных и промышленных товаров, приходящих в страну со стороны Запада. Этот перечень регулярно анализируется и обновляется экспертами.

Алейник: Минск надеется, что Запад вернется в лоно здравомыслия.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости