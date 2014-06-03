Глава ЕК: для одобрения "Спутника V" регулятором Евросоюза недостаточно данных

В Еврокомиссии считают, что данный факт вызывает вопросы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у регулятора EMA не хватает данных о безопасности российского препарата от COVID-19 "Спутник V", которые позволят одобрить его для применения на территории ЕС. Об этом она заявила в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения одобрит "Спутник V" грядущей осенью.

Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Сан-Марино, где применяется российская вакцина "Спутник V". Эти документы будут действительны на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны. В настоящее время Еврокомиссия принимает активные меры по признанию сертификатов о прохождении курса вакцинации, выданных другими странами.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области ужесточат ограничения из-за коронавируса с 4 августа.

Фото: Telegram / sputnik_vaccine