В Ростовской области ужесточат ограничения по COVID-19

Посетить ряд общественных заведений можно будет только с сертификатом о прививке или отрицательным ПЦР-тестом.

Глава Ростовской области Василий Голубев принял решение ужесточить ограничения по коронавирусу на территории региона. Соответствующее постановление вступит в силу с 4 августа, информирует пресс-служба правительства области.

Согласно документу, посетить ряд общественных заведений в регионе можно будет только, имея на руках, сертификат о прохождении курса вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Отмечается, что данные ограничения не распространяются на несовершеннолетних граждан.

Кроме того, постановление предписывает приостановить деятельность бань и саун, а также аквапарков и бассейнов в закрытых помещениях. Работу аттракционов в парках также решено временно остановить. Вышеперечисленные документы обязали предоставлять и при заселении в общежития студентам и работникам образовательных организаций.

Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Сан-Марино, где применяется российская вакцина "Спутник V".

Фото: Piter.tv