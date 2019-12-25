ЕС признала сертификаты страны, где большинство привилось "Спутником V"

Документы будут действительны на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны.

Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Сан-Марино, где применяется российская вакцина "Спутник V". Об этом говорится в официальном микроблоге, посвященного препарату, в Twitter.

Уточняется, что сертификаты будут действительны на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны.

Я рад видеть, что все больше государств подключаются к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Дидье Рейндерс, европейский комиссар юстиции

Он подчеркнул, что ЕК в настоящее время принимает активные меры по признанию документов о прохождении курса вакцинации от коронавируса, выданных и другими странами.

Сан-Марино одобрила применение российского препарата "Спутник V" зимой текущего года. В мае Российский фонд прямых инвестиций заявил, что вакцина позволила республике победить коронавирус.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всем пожилым жителям государства необходимо пройти курс вакцинации от COVID-19. Исключение может быть только по медицинским показаниям, отметил глава Минздрава.

Фото: Telegram / sputnik_vaccine