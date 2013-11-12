"Спутник V" снизил уровень инфицирования коронавирусом до нуля в Сан-Марино

В Сан-Марино уже закрыто отделение госпиталя, где принимали больных коронавирусом.

"Спутник V" позволил Сан-Марино победить коронавирус. Эта страна первая смогла снизить уровень инфицирования коронавирусом до нуля. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Известно, что за неделю в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в по странам ЕС. Соответствующих результатов Сан-Марино добился через два месяца после начала вакцинации.

Уточняется, что в Сан-Марино уже закрыто отделение госпиталя, где принимали больных коронавирусом.

Видео: Sputnik V / YouTube