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"Спутник V" снизил уровень инфицирования коронавирусом до нуля в Сан-Марино

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В Сан-Марино уже закрыто отделение госпиталя, где принимали больных коронавирусом. 

"Спутник V" позволил Сан-Марино победить коронавирус. Эта страна первая смогла снизить уровень инфицирования коронавирусом до нуля. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Известно, что за неделю в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в по странам ЕС. Соответствующих результатов Сан-Марино добился через два месяца после начала вакцинации.

Уточняется, что в Сан-Марино уже закрыто отделение госпиталя, где принимали больных коронавирусом. 

Видео: Sputnik V / YouTube

Теги: вакцинация, коронавирос, спутник v
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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Панов Константин
Сегодня 18:08

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