Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян

Исключение может быть только по медицинским показаниям.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всем пожилым жителям государства необходимо пройти курс вакцинации от коронавируса. Его слова передает "РИА Новости".

По словам главы ведомства, исключение может быть только по медицинским показаниям

Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр подчеркнул, более 98 процентов пациентов с COVID-19, которые поступают в медицинские учреждения на госпитализацию, не были привиты от инфекции. По мнению Мурашко, это является показателем эффективности препаратов.

Ранее на Кубани объяснили смерть сразу нескольких членов семьи после прививки от COVID-19.

Фото: ВК / Минзрав России