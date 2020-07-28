Ким Чен Ын: ядерное оружие навсегда обеспечит КНДР жизнь без войны

Северокорейский лидер выступил с заявлением о необходимости ядерного оружия для Пхеньяна.

Ким Чен Ын рассказал о том, что ядерное оружие навсегда обеспечит КНДР жизнь без войны. Лидер Северной Кореи поделился этой информацией с журналистами из Центрального телеграфного агентства КНДР. По словам политика, силы военного и стратегического сдерживания помогут правительству навсегда обеспечить себе мирное существование с соседними государствами и национальную безопасность.

Соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал во время шестого общереспубликанского слета ветеранов, который прошел в честь 67-ой годовщины завершения Корейской войны 1950-1953 годов.

Чтобы не дать еще раз испытать мучения и боль войны 1950-х годов, мы должны были получить абсолютную силу, способную сдержать и предотвратить войну как таковую Ким Чен Ын, лидер КНДР

Политик отметил, что там, где "другие бы давно уже сдались", Северная Корея продолжает преодолевать трудности, терпеть угрозы и провокации, для "прохождения пути саморазвития в качестве ядерной державы".

Теперь никто не сможет недооценивать нас. А если станет – ему придется заплатить за это соответствующую цену Ким Чен Ын, лидер КНДР

В Южной Корее могут возбудить уголовное дело на сестру Ким Чен Ына.

Видео: Youtube/ NORTH KOREA TODAY