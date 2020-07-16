Юрист обратился в прокуратуру к требованием призвать к ответственности Ким Ё Чжон за подрыв межкорейского узла связи.

В Южной Корее могут возбудить уголовное дело на сестру Ким Чен Ына. Об этом сообщили представители информационного агентства Yonhap. Журналисты рассказала, что прокуратура Сеула рассматривает возможность привлечения Ким Ё Чжон к ответственности по обвинению в незаконном сносе здания межкорейского офиса связи.

Напомним, что 8 июля соответствующую жалобу в прокуратуру подал юрист из Южной Кореи Ли Кён Чже. Он рассчитывает привлечь внимание общественности к взаимоотношениям Сеула и Пхеньяна, которые резко ухудшились летом 2020 года.

В Yonhap считают, что прокуратура предположительно откажет в возбуждении дела против Ким Ё Чжон, так как по данному расследованию будет невозможно собрать доказательную базу. Также в случае вынесения обвинительного приговора сестре Ким Чен Ына, Южная Корея не сможет исполнить вердикт.

Напомним, что согласно местному законодательству, уничтожение чужой собственности наказывается штрафом и лишением свободы на срок до десяти лет.

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Видео: Twitter / North Korea News