Минобороны Южной Кореи разместило в соцсетях драматическое видео с разрушением межкорейского узла связи.

Устроенный Северной Кореей взрыв на границе попал на видео. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Южной Кореи. Позже ролик позаимствовала местная журналистка по имени Виктория Ким в Twitter-аккаунте.

В оборонном ведомстве заявили, что на кадрах запечатлен взрыв межкорейского узла связи в приграничном городе Кэсон. На записи видно, что здание взрывается, после чего происходит обрушение конструкций. Затем местные жители увидели клубы дыма.

Напомним, что инцидент произошел около 14:49 по местному времени. Министр объединения Кореи рассказал, что представители КНДР планировали взрыв заранее, а также открыто его анонсировали. За несколько дней сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала межкорейский узел бесполезным.

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону.