Северная Корея превращает линию фронта в крепость.

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону. Об этом рассказали местные журналисты из Центрального телеграфного агентства Северной Кореи. Военнослужащие КНДР войдут на территорию, граничащую с Южной Кореей. Соответствующие сведения распространили представители Генерального штаба.

Наша армия пристально следит за ситуацией, в рамках которой отношения юга и севера становятся все хуже и хуже, и полностью готова обеспечить военную поддержку любым мерам, принятым партией и правительством Генеральный штаб Корейской народной армии

В КНА отметили, что изучают план действий, по которому действуют военные из КНДР. По мнению властей Южной Кореи, такое поведение говорит о том, что Северная Корея намеревается превратить "линию фронта в крепость".

Северная Корея объявила о военном возмездии Сеулу.