Северная Корея объявила о военном возмездии Сеулу

Поводом стало распространение агитационных листовок против Пхеньяна.

Северная Корея объявила о военном возмездии Южной Корее. Об этом сообщили представители центральной правительственной газеты Rodong Sinmun. Журналисты рассказали, что КНДР предупредила Сеул о готовящемся "военном возмездии". К этой реакции привела агитационная акция, оскорбившая местную власть. Активисты начали распространять соответствующие листовки.

Наша непобедимая революционная армия осуществит акт возмездия за оскорбление нашего народа, который никогда ранее не был так сильно возмущен заявили в КНДР

Журналисты отметили, что Пхеньян не простит Сеулу такое "серьезное оскорбление".

Напомним, что 14 июня первый заместитель завотдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон рассказала, что Пхеньян отреагирует на агитационные листовки. Она призвала разорвать дипломатические отношения с Южной Кореей.

В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей.