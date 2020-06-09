Пхеньян разочаровался в отношениях с Сеулом.

В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей. Об этом журналистам рассказали в Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи. В СМИ заявили, что руководство КНДР пришло к выводу, что ему больше нечего обсуждать с коллегами из Южной Кореи. В связи с этим Пхеньян "отключил" все дипломатические линии связи.

Нам больше не о чем обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование северокорейские СМИ

В ЦТА отметили, что действия Сеула привели "межкорейские отношения к конечной точке". Решение прервать отношения принято на заседании по вопросам работы отделов по южнокорейским делам. Постановление подписал зампред Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхор и первая заместительница заведующего отделом Ким Ё Чен.

Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне.

Видео: YouTube / 最新のニュース



