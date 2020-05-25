Ван И обвинил США в срыве сделки с Северной Кореей по ядерному оружию.

Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне. Об этом заявил министр иностранных дел Пекина Ван И в рамках заседания Национального народного конгресса. О выступлении чиновника рассказали журналисты из Bloomberg. В публикации авторы материала указали, что китаец уличил "некие американские политические силы" в том, что они подталкивают стороны к новой "холодной войне". Ван И заметил,что США "берут в заложники" отношения с КНР.

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Ван И обвинил Белый дом в срыве международных переговоров, связанных с ядерным арсеналом в Северной Корее. В Китае видели позитивные шаги в решении данного вопроса, связанные с действиями КНДР. Чиновники готовы были рассмотреть вопрос деэскалации и денуклеаризации. Однако, по мнению главы МИД Китая, Америка "не ответила на эти шаги по существу". В КНР считают, что это привело к тупику в диалоге между США и КНДР.

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