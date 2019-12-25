В Южной Корее заявили, что политика не видели уже три недели.

Ким Чен Ына снова потеряли. Об этом сообщили журналисты из южнокорейского издания "Рёнхап". В СМИ заявили, что лидера Северной Кореи уже более трех недель не видели на публичных мероприятиях. Представители прессы сослались на выступление чиновника из министерства объединения Республики Корея Йо Санг-Ки, который заявил о том, что власти "пристально следят за ситуацией".

В январе он также отсутствовал на публике в течение 21 дня, поэтому мы следим за ситуацией с его исчезновением по сообщениям СМИ Йо Санг-Ки

Напомним, что 19 мая в ежедневной газете КНДР "Нодон синмун" написали о том, что Ким Чен Ын работает 365 дней в году. У северокорейского политика не бывает выходных дней, он не отдыхает в день рождения. За последнее время главу КНДР теряли несколько раз. Пресса 13 мая заявила о том, что Ким Чен Ына не видели уже более 12 дней.

Двойников Ким Чен Ына засняли на видео.