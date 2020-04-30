Вашингтон допускает появления эпидемии коронавируса в КНДР, а также массового голода.

США рассказали о риске массового голода в КНДР. Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил государственный секретарь Майк Помпео. Чиновник объяснил журналистам, что в Америке допускают, что из-за нехватки продовольствия в Северной Корее местное население может голодать.

Мы продолжаем следить не только за тем, что происходит вокруг Ким Чен Ына, но и за ситуацией в Северной Корее прокомментировал госсекретарь США

Майк Помпео добавил, что на данный момент у Вашингтона нет новых сведений о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына. Госсекретарь допускает возможность того, что КНДР находится под угрозой не только массового голода, но и коронавирусной инфекции.

В настоящее время власти США не бросают попыток добиться того, чтобы КНДР подписала соглашение о денуклеаризации.

Помпео рассказал о сокрывшем данные о коронавирусе Китае.

Видео: foxnews.com