В США знают о сокрытии Китаем части данных о коронавирусе.

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о сокрывшем данные о коронавирусе Китае. В эфире для американского телеканала Fox News чиновник заявил, что у правительства есть информация о том, что власти КНР намеренно скрыли часть важных данных о распространении COVID-19.

Мы знаем, что Коммунистическая партия Китая не была честна. Мы знаем, что, когда врачи пытались рассказать об этом, им не позволяли прокомментировал Майк Помпео

Госсекретарь США напомнил, что во время начала эпидемии коронавируса в Китае местное правительство "выгнало американских журналистов". Помпео уверен, что Китаю следует нести ответственность за утаенные сведения о возможной пандемии.

Напомним, что 29 апреля в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что спецслужбы занимаются расследованием. Они полагают, что Всемирная организация здравоохранения и Китай могли находиться в сговоре. Предположительно, руководство ВОЗ могло знать о существовании лаборатории в городе Ухань, а также о работе местных сотрудников.

Трамп сообщил о расследовании версий происхождения коронавируса.