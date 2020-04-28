Трамп: США рассматривают варианты ответственности Китая за коронавирус

Америка может попросить КНР возместить убытки, как это сделала Германия.

Дональд Трамп рассказал о том, что США рассматривают варианты ответственности Китая за коронавирус. Об этом глава Америки заявил журналистам во время брифинга в Белом доме. Власти страны уверены, что правительство КНР не смогло сдержать распространение COVID-19. В связи с этим Трамп заявил, что речь будет идти "о больших деньгах".

Германия изучает варианты, мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения прокомментировал политик

Представители прессы напомнили, что в Берлине предъявили Китаю претензии из-за понесенных убытков. В Бундестаге требуют возмещения 30 миллиардов евро из-за пандемии коронавируса. В США заметили, что на данный момент в Вашингтоне проводят расследование причин распространения инфекции. Америка изучает вариант того, что COVID-19 мог быть изобретен в лабораторных условиях. Они подозревают в этом уханьских ученых. Трамп добавил, что Китаю будут грозить серьезные последствия, если выяснится, что вспышка коронавируса была специально допущена местным правительством.

Причиной отмены конференции лидеров G20 могли стать споры США и КНР.

Видео: Youtube/ The White House