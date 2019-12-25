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Причиной отмены конференции лидеров G20 могли стать споры США и КНР
Сегодня, 11:26
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fvbykov

Причиной отмены конференции лидеров G20 могли стать споры США и КНР

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О деталях закрытых переговоров сообщила газета South China Morning Post.

Вторая видеоконференция лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) была отложена из-за возникших разногласий между США и Китаем, сообщили инсайдеры газете South China Morning Post. 

Спор двух держав коснулся роли Всемирной организации здравоохранения в кризисе с пандемией коронавируса COVID-19 – США были намерены привлечь ВОЗ к ответственности за действия по борьбе со вспышкой вируса, а Китай отказался обсуждать предложения по расследованию действий организации.

Отметим, что конференцию планировалось провести 24 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики страны почти на $500 млрд. Сумма должна помочь в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Фото: Pixabay

Теги: g20, видеоконференция, китай, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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