Причиной отмены конференции лидеров G20 могли стать споры США и КНР

О деталях закрытых переговоров сообщила газета South China Morning Post.

Вторая видеоконференция лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) была отложена из-за возникших разногласий между США и Китаем, сообщили инсайдеры газете South China Morning Post.

Спор двух держав коснулся роли Всемирной организации здравоохранения в кризисе с пандемией коронавируса COVID-19 – США были намерены привлечь ВОЗ к ответственности за действия по борьбе со вспышкой вируса, а Китай отказался обсуждать предложения по расследованию действий организации.

Отметим, что конференцию планировалось провести 24 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики страны почти на $500 млрд. Сумма должна помочь в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

Фото: Pixabay