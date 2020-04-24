Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики страны почти на $500 млрд. Сумма должна помочь в борьбе с коронавирусом и его последствиями, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Законопроект был поддержан обеими палатами Конгресса США. Средства пойдут на программы кредитования бизнеса и медицинским учреждениям. Еще $320 млрд направят на Программу защиты зарплаты, которая уже исчерпала свои ресурсы из-за высокого спроса.
На расширение программы тестирования на коронавирус потратят $25 млрд. Закон следует расширенным блоком финансовой поддержки экономики. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта.
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