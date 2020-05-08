В Британии усомнились в недавнем видео с лидером КНДР.

Двойников Ким Чен Ына засняли на видео. Ролик опубликовали британские журналисты из Daily Mirror. Издание заметило, что кадры засняты во время испытаний северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14. Тесты КНДР проводила в июле 2017 года. В ролике показано несколько человек, которые одеты в одинаковую одежду в главной Северной Кореи. В одним из моментов политик ведет беседу с одним из своих двойников.

Иностранные СМИ регулярно замечают, что Ким Чен Ын путешествует вместе со своими двойниками. Это сделано ради того, чтобы предотвратить возможные покушения на северокорейского лидера. Daily Mirror напоминает о недавних сообщениях о возможной гибели главы КНДР. Благодаря двойникам власти страны могли скрыть реальную ситуацию дел. Местные СМИ опубликовали видео с появлением Ким Чен Ына. которого до этого публика не видела 20 дней. В Британии предполагают, что вместо настоящего Ким Чен Ына публике могли показать двойника.

В Кремле отреагировали на данные о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Фото и ведео: mirror.co.uk